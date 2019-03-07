ЦИК зарегистрировала доверенных лиц девяти кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц шестерых кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины Бессмертного Р.П. в 19 территориальных избирательных округах.
Зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины Соловьева А.Н. в 5 ТИО.
Кроме того, ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Бойко Ю.А. в ТИО № 222 и зарегистрировала вместо него другое.
Также зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины Богомолец О.В. в 4 ТИО, Мороза А.А. в 9 ТИО, Шевченко И.А. в 4 ТИО.
Сообщается, что ЦИК зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Ригованова Р.А. в ТИО № 85.
В то же время, Комиссия отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Ляшко О.В. в ТИО № 49 и зарегистрировала вместо него другое.
Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины Скоцика В.Е. в 23 ТИО.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 международных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на время проведения выборов президента 31 марта.