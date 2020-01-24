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В центре занятости рассказали, в каких профессиях через 20 лет роботы заменят людей

Киев • УНН

 • 49765 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. По оценкам ученых, через 20-30 лет до половины рабочих мест будет заменено работами. В частности, вероятно, исчезнут вакансии сторожа, кондуктора и переводчика. Об этом в ответ на запрос корреспондента УНН сообщили в Государственном центре занятости Министерства социальной политики Украины.

В центре занятости рассказали, в каких профессиях через 20 лет роботы заменят людей

"По оценкам ученых, в ближайшие 20-30 лет от трети до половины рабочих мест будут заменены работами", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что рабочие процессы будут выполняться благодаря новым компьютерным программам и другим автоматическим решениям.

"Вероятно, исчезнут такие вакансии, как сторож, консьерж, парковщик, копировальщик, счетовод, секретарь-машинистка, телефонист междугородной телефонной связи, оператор электронно-вычислительных машин, чертежник, кондуктор общественного транспорта, заведующий машинописного бюро, агент по организации туризма, переводчик, гравер оригиналов топографических карт и т.д.", - указано в ответе на запрос.

Напомним, в Китае открылся футуристический роботизированный ресторан.

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