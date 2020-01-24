У центрі зайнятості розповіли, у яких професіях через 20 років роботи замінять людей

"За оцінками науковців, у найближчі 20-30 років від третини до половини робочих місць будуть замінені роботами", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що робочі процеси виконуватимуться завдяки новим комп’ютерним програмам та іншим автоматичним рішенням.

"Ймовірно, зникнуть такі вакансії, як сторож, консьєрж, паркувальник, копіювальник, рахівник, секретар-друкарка, телефоніст міжміського телефонного зв’язку, оператор електронно-обчислювальних машин, кресляр, кондуктор громадського транспорту, завідувач машинописного бюро, агент з організації туризму, перекладач, гравер оригіналів топографічних карт, тощо", - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, у Китаї відкрився футуристичний роботизований ресторан.



