У центрі зайнятості розповіли, у яких професіях через 20 років роботи замінять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За оцінками науковців, через 20-30 років до половини робочих місць буде замінено роботами. Зокрема, ймовірно, зникнуть вакансії сторожа, кондуктора та перекладача. Про це у відповідь на запит кореспондента УНН повідомили у Державному центрі зайнятості Міністерства соціальної політики України.
"За оцінками науковців, у найближчі 20-30 років від третини до половини робочих місць будуть замінені роботами", - йдеться у відповіді на запит.
Повідомляється, що робочі процеси виконуватимуться завдяки новим комп’ютерним програмам та іншим автоматичним рішенням.
"Ймовірно, зникнуть такі вакансії, як сторож, консьєрж, паркувальник, копіювальник, рахівник, секретар-друкарка, телефоніст міжміського телефонного зв’язку, оператор електронно-обчислювальних машин, кресляр, кондуктор громадського транспорту, завідувач машинописного бюро, агент з організації туризму, перекладач, гравер оригіналів топографічних карт, тощо", - вказано у відповіді на запит.
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