У Китаї відкрився футуристичний роботизований ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Китаї відкрився футуристичний роботизований ресторан, в якому клієнтів обслуговують роботи. Роботи готують, розливають напої, приносять їжу і вітають відвідувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
У Китайському мегаполісі Гуанчжоу відкрився футуристичний роботизований ресторан, який не схожий на інші. Обслуговування в ресторані здійснюють роботи. Робот вітає клієнтів при вході в ресторан, роботи розливають пиво, вино, змішують коктейлі. Зробити замовлення в ресторані можна за допомогою планшету, а розрахуватись – карткою.
46 роботів готують їжу, доставляють її клієнтам і контролюють якість продукції. Готові страви транспортують роботами на спеціальних доріжках по стелі, після чого спускають на підвісних механізмах до столиків.
Є роботи, які готують бургери, смажать котлети, виготовляють десерти та розливають напої.
Нагадаємо, у Китаї презентували робота для сортування сміття.