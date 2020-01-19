В Китае открылся футуристический роботизированный ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Китае открылся футуристический роботизированный ресторан, в котором клиентов обслуживают роботы. Работы готовят, разливают напитки, приносят еду и приветствуют посетителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В Китайском мегаполисе Гуанчжоу открылся футуристический роботизированный ресторан, который не похож на другие. Обслуживание в ресторане осуществляют работы. Робот приветствует клиентов при входе в ресторан, работы разливают пиво, вино, смешивают коктейли. Сделать заказ в ресторане можно с помощью планшета, а рассчитаться - картой.
46 роботов готовят еду, доставляют ее клиентам и контролируют качество продукции. Готовые блюда транспортируют работами на специальных дорожках по потолку, после чего спускают на подвесных механизмах к столикам.
Есть работы, которые готовят бургеры, жарят котлеты, изготавливают десерты и разливают напитки.
Напомним, в Китае представили робота для сортировки мусора.