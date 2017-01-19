В центре Тегерана загорелся и обрушился 17-этажный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В центре столицы Ирана Тегеране загорелось и обрушилось многоэтажное здание, по меньшей мере 38 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"По меньшей мере 38 человек получили ранения в результате пожара, который спровоцировал обрушение высотного здания в столице Ирана, Тегеране", - говорится в сообщении.
Государственное ТВ сообщило, что "десятки" пожарных могли находиться внутри 17-этажного здания "Plasco", когда оно упало на землю за считанные секунды.
Двести человек уже боролись с огнем за несколько часов до обрушения.
Здание было самым высоким в Тегеране на момент возведения в начале 1960-х годов, внутри был торговый центр и мастерские одежды.
Представитель пожарной службы Жалал Малеки рассказал, что в доме не было достаточно огнетушителей.