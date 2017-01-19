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В центре Тегерана загорелся и обрушился 17-этажный дом

В центре Тегерана загорелся и обрушился 17-этажный дом

Киев • УНН

 • 10316 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В центре столицы Ирана Тегеране загорелось и обрушилось многоэтажное здание, по меньшей мере 38 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"По меньшей мере 38 человек получили ранения в результате пожара, который спровоцировал обрушение высотного здания в столице Ирана, Тегеране", - говорится в сообщении.

Государственное ТВ сообщило, что "десятки" пожарных могли находиться внутри 17-этажного здания "Plasco", когда оно упало на землю за считанные секунды.

Двести человек уже боролись с огнем за несколько часов до обрушения.

Здание было самым высоким в Тегеране на момент возведения в начале 1960-х годов, внутри был торговый центр и мастерские одежды.

Представитель пожарной службы Жалал Малеки рассказал, что в доме не было достаточно огнетушителей.

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