У центрі Тегерана загорівся і обрушився 17-поверховий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У центрі столиці Ірану Тегерана загорілася і обрушилася багатоповерхова будівля, щонайменше 38 людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Щонайменше 38 людей отримали поранення в результаті пожежі, що спровокував обрушення висотної будівлі в столиці Ірану, Тегерані", - йдеться у повідомленні.
Державне ТБ повідомило, що "десятки" пожежників могли перебувати всередині 17-поверхової будівлі "Plasco", коли вона впала на землю за лічені секунди.
Двісті осіб вже боролися з вогнем протягом кількох годин до обрушення.
Будівля була найвищою в Тегерані на момент зведення на початку 1960-х років, всередині був торговий центр та майстерні одягу.
Представник пожежної служби Жалал Малекі розповів, що у будинку не було достатньо вогнегасників.