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У центрі Тегерана загорівся і обрушився 17-поверховий будинок

У центрі Тегерана загорівся і обрушився 17-поверховий будинок

Київ • УНН

 • 10316 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У центрі столиці Ірану Тегерана загорілася і обрушилася багатоповерхова будівля, щонайменше 38 людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Щонайменше 38 людей отримали поранення в результаті пожежі, що спровокував обрушення висотної будівлі в столиці Ірану, Тегерані", - йдеться у повідомленні.

Державне ТБ повідомило, що "десятки" пожежників могли перебувати всередині 17-поверхової будівлі "Plasco", коли вона впала на землю за лічені секунди.

Двісті осіб вже боролися з вогнем протягом кількох годин до обрушення.

Будівля була найвищою в Тегерані на момент зведення на початку 1960-х років, всередині був торговий центр та майстерні одягу.

Представник пожежної служби Жалал Малекі розповів, що у будинку не було достатньо вогнегасників.

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