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В центре Парижа произошел пожар в жилом доме, трое погибших

Киев • УНН

 • 8860 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В центре Парижа произошел пожар в жилом доме в результате которого погибли 3 человека, еще около 28 человек пострадали. Об этом сообщает France Info, передает УНН.

В центре Парижа произошел пожар в жилом доме, трое погибших

Пожар произошел сегодня, 22 июня, около пяти часов утра по парижскому времени (4:00 мск) в одном из жилых домов в 11 округе Парижа.

Сообщается, что в результате этого пожара погибли три человека — одна женщина, которая выпала из окна, и двое мужчин, которых нашли в их квартирах.

Кроме того, 27 человек, в том числе пожарный, пострадали, отравившись угарным газом. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Как сообщила префектура столичной полиции в Twitter, к тушению пожара привлекли около двухсот пожарных. Пожар удалось локализовать, его причины устанавливаются. На месте работает полиция.

Напомним, в одесской Аркадии произошел пожар.

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