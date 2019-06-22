В центре Парижа произошел пожар в жилом доме, трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В центре Парижа произошел пожар в жилом доме в результате которого погибли 3 человека, еще около 28 человек пострадали. Об этом сообщает France Info, передает УНН.
Пожар произошел сегодня, 22 июня, около пяти часов утра по парижскому времени (4:00 мск) в одном из жилых домов в 11 округе Парижа.
Сообщается, что в результате этого пожара погибли три человека — одна женщина, которая выпала из окна, и двое мужчин, которых нашли в их квартирах.
Кроме того, 27 человек, в том числе пожарный, пострадали, отравившись угарным газом. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Как сообщила префектура столичной полиции в Twitter, к тушению пожара привлекли около двухсот пожарных. Пожар удалось локализовать, его причины устанавливаются. На месте работает полиция.
Напомним, в одесской Аркадии произошел пожар.