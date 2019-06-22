В одеській Аркадії сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. О 21:43 в п'ятницю в районі Аркадії в Одесі відбулося загоряння трави. Вогонь поширився на територію у 150 кв. м. Про це кореспонденту УНН повідомили в Головному управління ДСНС в Одеській області.
Пожежу було ліквідовано о 22:24. На місці працював один розрахунок ДСНС.
Проводяться слідчі дії і встановлюється причина загоряння.
За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
Свідки пожежі у соцмережах припускають, що загоряння могло статися після салюту.
Нагадаємо, в Одесі підпалили гараж, у якому знаходилися автівки.