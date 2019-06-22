В одесской Аркадии произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В 21:43 в пятницу в районе Аркадии в Одессе произошло возгорание травы. Огонь распространился на территорию в 150 кв. м. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар был ликвидирован в 22:24. На месте работал один расчет ДСНС.
Проводятся следственные действия и устанавливается причина возгорания.
По предварительной информации никто не пострадал.
Свидетели пожара в соцсетях предполагают, что возгорание могло произойти после салюта.
Напомним, в Одессе подожгли гараж, в котором находились автомобиля.