В одесской Аркадии произошел пожар

Пожар был ликвидирован в 22:24. На месте работал один расчет ДСНС.

Проводятся следственные действия и устанавливается причина возгорания.

По предварительной информации никто не пострадал.

Свидетели пожара в соцсетях предполагают, что возгорание могло произойти после салюта.

Напомним, в Одессе подожгли гараж, в котором находились автомобиля.