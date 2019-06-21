В Одессе подожгли гараж: повреждены автомобили

Вчера около 4:00 утра в Киевском районе Одессы подожгли гараж, в котором находились автомобиля.

В результате пожара повреждены два автомобиля: Volkswagen Passat и Toyota Carina.

Пострадавших, к счастью, нет.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщал УНН, в Харькове задержали человека, причастного к поджогу волонтерского палатки.