У Харкові затримали особу, причетну до підпалу волонтерського намету
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Харківській області.
Викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в підпалі волонтерського намету, що стався 20 травня поточного року, слідчі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.
Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у поліції Харкова прокоментували обшуки через знесення пам'ятника Жукову.