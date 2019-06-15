В Харькове задержали человека, причастного к поджогу волонтерской палатки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Разоблачили мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге волонтерской палатки, произошедшего 20 мая текущего года, следователи Шевченковского ОП ГУ НП в Харьковской области.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в полиции Харькова прокомментировали обыски из-за сноса памятника Жукову.