У Одесі підпалили гараж: пошкоджені автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Одесі підпалили гараж, у якому знаходилися автівки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вчора близько 4 години ранку у Київському районі Одеси підпалили гараж, у якому знаходилися автівки.
У наслідок пожежі пошкоджено два автомобілі: Volkswagen Passat та Toyota Carina.
Постраждалих, на щастя, немає.
Розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України ( Умисне знищення або пошкодження майна).
Як повідомляв УНН, у Харкові затримали особу, причетну до підпалу волонтерського намету.