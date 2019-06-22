У центрі Парижа сталася пожежа у житловому будинку, троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У центрі Парижа сталася пожежа в житловому будинку внаслідок якої загинули 3 людини, ще близько 28 людей постраждали. Про це повідомляє France Info, передає УНН.
Пожежа сталася сьогодні, 22 червня, близько п’ятої години ранку за паризьким часом (4:00 за київським) в одному з жилих будинків в 11 окрузі Парижа.
Повідомляється, що внаслідок цієї пожежі загинули три людини — одна жінка, яка випала з вікна, та двоє чоловіків, яких знайшли у їхніх квартирах.
Крім того, 27 осіб, зокрема і пожежник, постраждали, отруївшись чадним газом. Стан одного з потерпілих медики оцінюють як важкий.
Як повідомила префектура столичної поліції в Twitter, до гасіння пожежі залучили близько двохсот пожежників. Пожежу вдалося локалізувати, її причини встановлюються. На місці працює поліція.
Нагадаємо, в одеській Аркадії сталася пожежа.