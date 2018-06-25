В центре Одессы взорвался автомобиль

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района города Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, который был припаркован на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в самом центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Одесской области.

В результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку автомобиля. Сейчас последнего госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия действия специального устройства, который был установлен в передней части авто.

Напомним, владельцу автомобиля “Волга”, который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, было объявлено о подозрении в совершении двух преступлений.

14 июня во Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей.

После взрыва владелец авто сбежал, его задержали в Ровенской области.

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