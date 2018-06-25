У центрі Одеси вибухнув автомобіль

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У ніч з 24 на 25 червня на території Приморського району міста Одеси стався вибух легковика, який був припаркований на перетині Троїцької вулиці і Олександрівського проспекту в самому центрі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Поліції Одеської області.

У результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент знаходився неподалік автівки. Наразі останнього госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

З метою встановлення повних обставин події на місці працюють поліцейські.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений у передній частині авто.

Нагадаємо, власнику автомобіля “Волга”, який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, було оголошено про підозру у вчиненні двох злочинів.

14 червня у Святошинському районі столиці в автомобілі стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей.

Після вибуху власник авто втік, його затримали у Рівненській області.

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