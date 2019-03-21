В центре Львова снова заработали фонтаны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На сегодня, в центральной части Львова включили 5 фонтанов, в том числе 4 фонтана на площади Рынок и 1 - на площади Марийской, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как сообщил председатель Лычаковской районной администрации Иван Лозинский, до апреля также включат сухой фонтан на площади Мытной.
"Мы уже включили 4 фонтаны на площади Рынок и фонтан на площади Марийской. К середине апреля включим фонтан "Водолей". Работы по очистке уже проведено", - рассказал Андрей Зозуля, глава Галицкой РА.
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"На сегодня мы уже сделали очистки фонтана на площади Мытной. В апреле уже включим его, чтобы на Пасху фонтан функционировал. Сейчас продолжаются работы по благоустройству вокруг этого объекта. В частности, работники высаживают весенние, устойчивые к холодам, цветы на двух клумбах", - добавил глава Лычаковской районной администрации Иван Лозинский.