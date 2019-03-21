У центрі Львова знову запрацювали фонтани
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на сьогодні, у центральній частині Львова ввімкнено 5 фонтанів, зокрема 4 фонтани на площі Ринок та 1 — на площі Марійській, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як повідомив голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський, до квітня також увімкнуть сухий фонтан на площі Митній.
ʺМи уже увімкнули 4 фонтани на площі Ринок і фонтан на площі Марійській. До середини квітня увімкнемо фонтан „Водолій“. Роботи з очищення вже проведеноʺ, — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької РА.
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ʺСтаном на сьогодні ми вже зробили очищення фонтану на площі Митній. У квітні вже увімкнемо його, аби на Великдень фонтан функціонував. Зараз тривають роботи з благоустрою довкола цього об’єкта. Зокрема, працівники висаджують весняні, стійкі до холодів, квіти на двох клумбахʺ, — додав голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.