У Львові відбудеться шістнадцята Французька весна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У середу, 20 березня, у Львові розпочинається шістнадцята Французька Весна 2019. Цього року фестиваль французької культури здивує львів’ян та гостей міста новими культурними та мистецькими проектами, не змінюючи при цьому своєї традиційної концепції свята, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Шістнадцята “Французька Весна” розпочнеться 20 березня із унікального показу моди знаменитої французької дизайнерки Ізабель Тош у музейно-культурному комплексі пивної історії “Львіварня”.
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Фестиваль “Французька весна” триватиме у Львові протягом березня-квітня, кульмінацією свята стане виступ та музичний перформанс французького діджея DJ Nelson у! FESTrepublic 30 квітня.
Як відзначає видання, шістнадцятий рік поспіль “Французька Весна” у Львові пропонує найцікавіші та найунікальніші події і заходи для абсолютно різної цільової аудиторії, презентуючи французьку культуру у різних формах мистецтва.