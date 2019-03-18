Во Львове состоится шестнадцатая Французская весна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В среду, 20 марта, во Львове начинается шестнадцатая Французская Весна 2019. В этом году фестиваль французской культуры удивит львовян и гостей города новыми культурными и художественными проектами, не изменяя при этом своей традиционной концепции праздника, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Шестнадцатая "Французская Весна" начнется 20 марта с уникального показа моды знаменитого французского дизайнера Изабель Тош в музейно-культурном комплексе пивной истории "Львиварня".
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Фестиваль "Французская весна" пройдет во Львове в течение марта-апреля, кульминацией праздника станет выступление и музыкальный перформанс французского диджея DJ Nelson у! FESTrepublic 30 апреля.
Как отмечает издание, шестнадцатый год подряд "Французская Весна" во Львове предлагает интересные и уникальные события и мероприятия для совершенно разной целевой аудитории, представляя французскую культуру в разных формах искусства.