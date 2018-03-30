"Французька весна" у Києві відкриється музичним шоу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Фестиваль “Французька весна в Україні” відкриється музично-світловою виставою “Повітря” 31 березня о 20:30 на Софійській площі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Захід, покликаний зміцнювати міжнародні культурні зв’язки Франції та України, у цьому році буде вшановувати гасло Французької Республіки “Свобода. Рівність. Братерство”.
"Диригувати дійством буде Гаст Вальтціг із Люксембурзької філармонії, француз П’єр Тійуа написав оригінальний музичний супровід. Участь у заході візьмуть музичний гурт “Dakh Daughters”, “Nova Opera”, Національний президентський оркестр. Візуалізацію забезпечили Анна Ходькова та Крістіна Ярош. Постановник — український режисер Влад Троїцький", - йдеться в повідомленні.
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Так, виставу можна буде побачити тільки 31 березня під час прем’єри на Софійській площі.
Також у зв’язку з проведенням на Софійській площі фестивалю “Французька весна в Україні” 31 березня з 19:00 і до завершення заходів вносяться зміни в роботу тролейбусних та автобусних маршрутів.