В центре Львова устроили массовое обливание

На площади Рынок образовались лужи, здесь устроили традиционное обливание. Первых полчаса участники праздника обливались хаотично, а далее уже устраивали игры: стенка на стенку, ребята против девушек и захват башни соперника. Для желающих промокнуть и облить других на площади Рынок открыли пожарные гидранты и установили насосы.

По случаю праздника воду не экономили. У ратуши обустроили место для сушки. Парни выкручивали футболки и переодевались в сухое, а девушки орудовали фенами. Мокрые забавы во Львове продлятся до 16:00.

"Очень круто, я хоть и мокрая, но счастливая. Верю в то, что вода придает силы. А еще я просто хочу замуж, потому присоединилась к забаве", - рассказывает львовянка Оксана Оберемко.

Присоединились к забаве и туристы. "Мы приехали из Кривого Рога. У нас нет таких забав, мы просто в восторге. Мокрые и счастливые", - рассказала туристка Ольга Рудь.

Напомним, по традиции на второй день после Пасхи в Украине отмечают поливальный или водяной понедельник.

Едва ли не самой интересной забавой второго дня послепасхального понедельника, или, как его еще называли, "поливального", для холостой молодежи было обливание водой. Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, так как считалось очистительным.