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У центрі Львова влаштували масове обливання

У центрі Львова влаштували масове обливання

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні у Львові біля Ратуші десятки львів’ян обливались водою. Саме так містяни традиційно відзначають поливаний понеділок. Про це повідомив кореспондент УНН.

На площі Ринок утворились калюжі, тут влаштували традиційне обливання. Перших півгодини учасники свята обливалися хаотично, а вже далі влаштовували ігри: стінка на стінку, хлопці проти дівчат та захоплення вежі суперника. Для охочих змокнути і облити інших на площі Ринок відкрили пожежні гідранти і встановили насоси.

З нагоди свята воду не економили. Біля ратуші облаштували місце для сушіння. Хлопці викручували футболки і переодягалися у сухе, а дівчата орудували фенами. Мокрі забави у Львові триватимуть аж до 16:00.

“Дуже круто, я хоч мокра, але щаслива. Вірю в те, що вода додає сили. А ще я просто дуже хочу заміж, тому долучилась до забави”, — розповідає львів’янка Оксана Оберемко.

Долучились до забави і туристи. “Ми приїхали з Кривого Рогу. У нас нема таких забав, ми просто в захваті. Мокрі та щасливі”, — розповіла туристка Ольга Рудь.

Нагадаємо, за традицією на другий день після Великодня в Україні відзначають поливаний або водяний понеділок.

Чи не найцікавішою забавою другого дня післявеликоднього понеділка, або, як його ще називали, “поливаного”, для неодруженої молоді було обливання водою. Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою в Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним.

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