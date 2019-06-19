В центре Львова археологи обнаружили стены древнего храма
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В центре Львова на площади Галицкой, на месте демонтированного фонтана "Одуванчик", археологи обнаружили древние стены, что является фундаментом древнего костела Воздвижения Честного Креста, построенного в 1539 году. Об этом Гал-инфо сообщили археологи, работающие на участке, передает УНН.
Архитекторы кафедры реставрации НУ "Львовская политехника" также подтверждают, что обнаруженные стены являются фундаментом древнего костела, который был уничтожен австрийскими властями.
Как рассказал младший научный сотрудник "Спасательной археологической службы" Остап Лазурко, речь идет о костеле Воздвижения Честного Креста, что был построен напротив Галицких ворот в город. Его построили в 1530-х годах, а разобрали в конце XVIII в вместе с городскими укреплениями.
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Работник Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины, археолог Николай Шницар рассказал, что сейчас археологи расчистили фундаменты старого фонтана "Свитезянка". Также обнаружили несколько стен старого костела.
"Сейчас есть фактически угол костела. Наибольшая южная стена толщиной 1,6 м, вероятно это фасадная стена. Другие стены имеют ширину - 1,2 м. Также обнаружили мощения XIX в.", - сказал Николай Шницар.
Известно, что при церкви было небольшое кладбище. Как отметил археолог, при раскопках попадаются человеческие кости, но они пока у отложенных слоях.
"Целых скелетов еще нет. Возможно в церкви была какая-то крипта, которая была нарушена. Под фундаментом фонтана можно увидеть человеческие кости, которые имеют сохраненный анатомический порядок", - рассказал Николай Шницар.