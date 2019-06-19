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У центрі Львова археологи виявили мури давнього храму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У центрі Львова на площі Галицькій, на місці демонтованого фонтану "Кульбаба", археологи виявили давні мури, що є фундаментом давнього костелу Воздвиження Чесного Хреста, спорудженого у 1539 році. Про це Гал-інфо повідомили археологи, які працюють на ділянці, передає УНН.

У центрі Львова археологи виявили мури давнього храму

Архітектори кафедри реставрації НУ "Львівська політехніка" також підтверджують, що виявлені мури є фундаментом давнього костелу, який був знищений австрійською владою.

Як розповів молодший науковий співробітник РАС Остап Лазурко, йдеться про костел Воздвиження Чесного Хреста, що був споруджений навпроти Галицької брами до міста. Його побудували у 1530-х роках, а розібрали наприкінці XVIII ст разом з міськими укріпленнями.

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Працівник Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" ІА НАН України, археолог Микола Шніцар розповів, що наразі археологи розчистили фундаменти старого фонтану "Світезянка". Також виявили кілька мурів старого костелу.

"Зараз маємо, фактично, кут костелу. Найбільший південний мур завтовшки 1,6 м, Ймовірно це фасадний мур. Інші мури мають ширину - 1,2 м. Також виявили мощення ХІХ ст.", - сказав Микола Шніцар.

Відомо, що при церкві був невеликий цвинтар. Як зазначив археолог, під час розкопок трапляються людські кістки, але вони поки при відкладених шарах.

"Цілих кістяків ще немає. можливо у церкві була якась крипта, яка була порушена. Під фундаментом фонтану можна побачити людські кістки, які мають збережений анатомічний порядок", - розповів Микола Шніцар.

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