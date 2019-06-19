У центрі Львова археологи виявили мури давнього храму

КИЇВ. 19 червня. УНН. У центрі Львова на площі Галицькій, на місці демонтованого фонтану "Кульбаба", археологи виявили давні мури, що є фундаментом давнього костелу Воздвиження Чесного Хреста, спорудженого у 1539 році. Про це Гал-інфо повідомили археологи, які працюють на ділянці, передає УНН.