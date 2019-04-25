Незвичайна старовинна шахівниця виявлена на південному заході Китаю

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кам'яна тибетська шахівниця, датована періодом існування тибетського королівства Тубо більше 1000 років тому, була виявлена в південно-західній китайській провінції Сичуань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомило управління у справах культури, радіо, телебачення і туризму Ганьцзи-Тибетського автономного округу, шахівниця була вирізана на величезній гранітній скелі вагою до 2 тонн, яка розташована в 30 км від повіту Ганьцзи. За повідомленням, дошка висічена в самому центрі верхньої поверхні скелі.

Тибетська дошка має квадратну форму, але на відміну від західних шахових дощок розділена з кожною з її сторін на десять частин, в результаті чого на дошці налічується 100 квадратів. Довжина кожної з чотирьох сторін квадрата становить близько 2,5 см.

Два круглі отвори, які, ймовірно, використовувалися для зберігання шахових фігур, вирізані на шахівниці одне навпроти одного по діагоналі.

Глава згаданого управління Лю Хун відзначив, що за підсумками попереднього аналізу, експерти вважають, що дана дошка була виготовлена за часів тибетського королівства Тубо близько 618-842 рр. - багатонаціонального царства, заснованого народністю Тубо разом з іншими етнічними групами і племенами, які населяли тоді Цинхай-Тибетське нагір'я і прилеглі до нього території.

На думку археологів, в ту епоху шахи були дуже популярними серед тибетської верхівки. Тоді на території нинішнього Ганьцзи були розквартировані два тибетських дворянських гарнізони.

Як повідомляв УНН, китайські археологи знайшли курячі яйця, яким понад 2,5 тисячі років.

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