В центре Киева обвалился забор, повредив два автомобиля

"Инцидент произошел сегодня после обеда на улице Антоновича 14-Б. Упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники газовой службы", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, 15 декабря из-за повреждения трамвайного полотна было заблокировано движение трамваев, курсирующих по маршруту №8.