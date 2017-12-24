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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39129 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева обвалился забор, повредив два автомобиля

Киев • УНН

 • 14664 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В центре Киева упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

В центре Киева обвалился забор, повредив два автомобиля

"Инцидент произошел сегодня после обеда на улице Антоновича 14-Б. Упала секция кирпичного забора, повредив два автомобиля и газовую трубу. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники газовой службы", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, 15 декабря из-за повреждения трамвайного полотна было заблокировано движение трамваев, курсирующих по маршруту №8.

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