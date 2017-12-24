У центрі Києва завалився паркан, пошкодивши дві автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У центрі Києва впала секція цегляного паркану, пошкодивши два автомобіля та газову трубу. Про це УНН повідомили у прес-службі столичного управління ДСНС.
“Інцидент стався сьогодні після обіду на вулиці Антоновича 14-Б. Впала секція цегляного паркану, пошкодивши два автомобіля і газову трубу. Постраждалих немає. На місці працюють співробітники газової служби”, — зазначили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, 15 грудня через пошкодження трамвайного полотна було заблоковано рух трамваїв, які курсують маршрутом №8.