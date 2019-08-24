В центре Киева усилили меры безопасности на День Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре Киева усилили меры безопасности перед началом празднования Дня Независимости. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На подходах к площади Независимости и улице Крещатик установлены ограждения, рамки для прохода и металлодетекторы. Вдоль дорог расположены кордоны правоохранителей.
Праздничные мероприятия в центре столицы начнутся в 9:30.
В КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздники.
В День Независимости Украины в Киеве станция метро "Майдан Незалежности" изменит работу, а "Крещатик" будет работать без изменений.
Напомним, в День Независимости Украины 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей.