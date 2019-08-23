День Незалежності: програма заходів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Завтра, 24 серпня, Україна святкує 28-річницю незалежності. Де провести цей святковий день у Києві розповідає УНН.
Забіг у вишиванках
08:00 год., Русанівська набережна
Вже традиційно люди зберуться, аби пробігти у вишитих сорочках. Взяти участь у заході можуть усі бажаючі, але зареєструватися слід попередньо. Учасникам пропонується випробувати сили на дистанціях на 10 км, 5 км, 1 км, а також спринти на 500 м і 100 м.
Хода Гідності
09:30 год., Алея Небесної сотні — Майдан Незалежності — Хрещатик
Хода Гідності. У святкуванні візьмуть участь п’ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України. Після привітання Президента України розпочнеться святковий концерт. Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик. Також виступить гурт ONUKA, а гімн виконає Тіна Кароль.
Режисерами заходу виступив Алан Бадоєв та Олена Коляденко.
Марш захисників України
10:00 год., Парк ім. Тараса Шевченка — Бессарабська площа — Хрещатик — Майдан Незалежності
Марш захисників України. Організатори Маршу захисників України запрошують приєднатися до військових, медиків, родин загиблих, волонтерів, і віддати шану всім, хто боронить Україну, і тим, хто поклав за неї життя!
Виставка квітів
З 10:00 год., Співоче поле
Традиційна виставка квітів присвячена найкращим українським спортсменам, відомим на весь світ. Головними героями квіткових інсталяцій стали брати Клички, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Оксана Баюл, Ольга Харлан.
Регата
11.00 Вітрильна регата “День незалежності” (6-й причал Київського річкового вокзалу).
“Україна єдина”
15.00 — 22.00 Презентаційна акція “Україна єдина” Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Б.Хмельницького до бульвару Т.Шевченка).
Фестиваль етнічних громад
16.00 — 19.30 “Етнічний віночок” біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик,36).
Благодійний концерт “Класик пікнік. Українська поема”
20:00 година, галявина біля Музею історії України (Володимирська,2).
В рамках концерту прозвучать твори та аранжування українських композиторів у виконанні Національного ансамблю солістів “Київська камерата”.
24 — 25 серпня
Чемпіонат України зі Стріт Воркауту (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку).
14.00 Богатирський турнір “Матч побратимів 2019” на Контрактовій площі.
Мистецький фестиваль до Дня Незалежності України (вулиця Володимирська від вулиці Велика Житомирська до вулиці Десятинної).