День Независимости: программа мероприятий в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Завтра, 24 августа, Украина празднует 28-летие независимости. Где провести этот праздничный день в Киеве рассказывает УНН.
Забег в вышиванках
8:00 ч., Русановская набережная
Уже традиционно люди соберутся, чтобы пробежать в вышиванках. Принять участие в мероприятии могут все желающие, но зарегистрироваться необходимо предварительно. Участникам предлагается испытать силы на дистанциях на 10 км, 5 км, 1 км, а также спринты на 500 м и 100 м.
Шествие Достоинства
9:30 ч., Аллея Небесной сотни - Майдан Незалежности - Крещатик
Шествие Достоинства. В праздновании примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины. После приветствия Президента Украины начнется праздничный концерт. Специальным гостем события станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Также выступит группа ONUKA, а гимн исполнит Тина Кароль.
Режиссерами мероприятия выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.
Марш защитников Украины
10:00 ч., Парк им. Тараса Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости
Марш защитников Украины. Организаторы Марша защитников Украины приглашают присоединиться к военным, медикам, семьям погибших, волонтерам, и отдать дань уважения всем, кто защищает Украину, и тем, кто положил за нее жизни!
Выставка цветов
С 10:00 ч., Певческое поле
Традиционная выставка цветов посвящена лучшим украинским спортсменам, известным на весь мир. Главными героями цветочных инсталляций стали братья Кличко, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Оксана Баюл, Ольга Харлан.
Регата
11.00 Парусная регата "День независимости" (6-й причал Киевского речного вокзала).
"Украина едина"
15.00 - 22.00 Презентационная акция "Украина едина" Киевского городского автомотоклуба на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Т.Шевченко).
Фестиваль этнических общин
16.00 - 19.30 "Этнический веночек" возле здания КГГА (ул. Крещатик, 36).
Благотворительный концерт "Классик пикник. Украинская книга "
20:00 час, поляна возле Музея истории Украины (Владимирская, 2).
В рамках концерта прозвучат произведения и аранжировки украинских композиторов в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".
24 - 25 августа
Чемпионат Украины по Стрит Воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).
14.00 Богатырский турнир "Матч собратьев 2019" на Контрактовой площади.
Художественный фестиваль ко Дню Независимости Украины (улица Владимирская от улицы Большая Житомирская к улице Десятинной).