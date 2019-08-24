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На День Незалежності безпеку забезпечуватимуть 13 тисяч правоохоронців

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У День Незалежності України 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тисяч правоохоронців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Напередодні відбулась відеоселекторна нарада за участі Олександра Фацевича, керівників головних управлінь Нацполіції в областях та патрульної поліції. Заступник голови Нацполіції визначив завдання особовому складу щодо належного виконання службових обов’язків.

Зокрема, Олександр Фацевич повідомив про переведення ситуаційних центрів по всій території держави на посилений режим роботи. Крім того, очільник патрульної поліції звернув увагу на швидке реагування поліцейських у випадку змін в оперативній обстановці.

Нагадаємо програму заходів у Києві на День Незалежності.

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