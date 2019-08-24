На День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Накануне состоялась видеоселекторное совещание с участием Александра Фацевича, руководителей главных управлений Нацполиции в областях и патрульной полиции. Заместитель председателя Нацполиции определил задачи личному составу по надлежащему выполнению служебных обязанностей.
В частности, Александр Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.
Напомним программу мероприятий в Киеве на День Независимости.