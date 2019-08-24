У центрі Києва посилили заходи безпеки на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі Києва посилили заходи безпеки перед початком святкування Дня Незалежності. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На підходах до Майдану Незалежності і вулиці Хрещатик встановлені огорожі, рамки для проходу і металодетектори. Вздовж доріг розташовано кордони правоохоронців.
Святкові заходи у центрі столиці розпочнуться о 9:30.
У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свята.
У День Незалежності України в Києві станція метро "Майдан Незалежності" змінить роботу, а "Хрещатик" працюватиме без змін.
Нагадаємо, у День Незалежності України 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тисяч правоохоронців.