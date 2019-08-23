У День Незалежності станція метро "Хрещатик" працюватиме без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У День Незалежності України в Києві станція метро "Майдан Незалежності" змінить роботу, а "Хрещатик" працюватиме без змін. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Цієї суботи, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням у Києві 28-ї річниці Незалежності України, з початку роботи до закінчення заходів станцію метро "Майдан Незалежності" буде зачинено на вхід та вихід. Пересадка працюватиме. Станція "Хрещатик" працюватиме без змін", - йдеться в повідомленні.
Також у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк) можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ої річниці Незалежності України розпорядженням КМДА № 1467 передбачено зміни до організації дорожнього руху.