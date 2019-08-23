У День Незалежності станція метро "Хрещатик" працюватіме без змін
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Независимости Украины в Киеве станция метро "Майдан Независимости" изменит работу, а "Крещатик" будет работать без изменений. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины, с начала работы до окончания мероприятий станции метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход. Пересадка будет работать. Станция "Крещатик" будет работать без изменений", - говорится в сообщении.
Также в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.
Напомним, во время празднования Дня Государственного Флага Украины и двадцать восьмой годовщины Независимости Украины распоряжением КГГА № 1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения.