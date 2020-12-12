В центре Киева перевернули еврейскую ханукию - полиция уже установила злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Контрактовой площади столицы мужчина перевернул один из религиозных символов еврейской общины - ханукию. Сейчас полиция установила личность злоумышленника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Полиция Киева установила человека, который совершил хулиганские действия в одном из религиозных символов еврейской общины. Напомним, в минувший четверг на Контрактовой площади Киева 36-летний гражданин совершил хулиганские действия в одном из религиозных символов еврейской общины. Сегодня, 12 декабря, полиция Киева установила личность злоумышленника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине подготовлено подозрение по статье 161 Уголовного Кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений. Эта статья наказывает за Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".
"Дело передано в суд. Правонарушителю грозит наказание - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - указано в сообщении.
Добавим, что видео, на котором видно, как человек переворачивает ханукию, было обнародовано на Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины.
Напомним, 10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой.