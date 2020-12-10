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Зеленський привітав іудеїв з Ханукою

Зеленський привітав іудеїв з Ханукою

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Шановна єврейська громадо України! Прийміть мої щирі вітання з радісним та сповненим найкращих сподівань святом – Ханукою", - сказано у повідомленні.

Так, на згадку про знакову для єврейського народу подію, що сталася понад два тисячоліття тому, іудеї запалюють у своїх домівках свічки як символ перемоги світла над темрявою, над злом та несправедливістю, а у синагогах звучить молитва подяки Всевишньому.

"У ці дні ми вкотре переконуємось: ніщо не здатне побороти бажання народу жити вільно, зберігаючи духовну і національну самобутність. Нехай світло Хануки сповнить кожного вірою у свої сили, надасть упевненості та оптимізму. Бажаю всім достатку в оселях, злагоди у родинах і міцного здоров’я", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на успішне завершення роботи зі звільнення двох українців - Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, яких захопили в Республіці Ірак три роки тому.

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