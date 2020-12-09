Двоє українців повернулись із трирічного полону в Іраку: Зеленський відреагував

“Вітаю Олександра та Євгена вдома. Вітаю їхні сім’ї — нарешті вони зможуть зустріти Різдво разом. Хочу, щоб кожен українець знав: ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину. Українська держава боротиметься за кожного свого громадянина, за кожну людину, яка потрапила в біду. Доказом цього є повернення наших моряків і політв’язнів та інших українців, які були затримані за кордоном. Для мене людина — найвища цінність, ми завжди боротимемося за наших людей”, — сказав Зеленський.

Президент подякував усім представникам державної влади, які долучилися до процесу звільнення українців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Визволений з в'язниці в Ірані моряк повернувся до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також привітав близьких і рідних громадян, що повернулися.

“Хочу вкотре запевнити всіх — українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще. Цей принцип непохитний і так буде завжди. В яку б халепу в якій частині світу не потрапила людина. Це один із базових принципів політики Президента Зеленського. Це одна з ключових задач, які я ставлю українським дипломатам”, — додав Кулеба.

У свою чергу Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що передумовою для повернення українців була тривала робота.

“Я дуже вдячна, за те, що напередодні міжнародного Дня з прав людини це відбулося. Це нагадування всім іншим нашим громадянам і їх родинам, які знаходяться ще в полоні, в будь-якій державі, в тому числі — російському полоні та на окупованих частинах нашої країни — це Донецька, Луганська та мого рідного Криму, що повернення можливе і обов’язково відбудеться. І тому чекаємо всіх вдома”, — зазначила Людмила Денісова.

Як повідомляв УНН, затриманий Інтерполом український блогер повертається з Індонезії в Україну.