Затриманий Інтерполом український блогер повертається з Індонезії в Україну - МЗС

“Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити”, — написав міністр.

Кулеба повідомив, що літак із Орєшніковим вже летить до Києва. “Український паспорт = захист Української держави”, — резюмував очільник МЗС.