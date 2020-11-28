Нагадаємо, як стало відомо раніше, громадянина України, блогера та музиканта Михайла Орєшнікова в Індонезії затримали на запит Росії. Пізніше у МЗС розповіли подробиці ситуації.
Затриманий Інтерполом український блогер повертається з Індонезії в Україну - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українець Михайло Орєшніков, якого Росія намагалась затримати при допомозі Інтерполу, повертається до Києва. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити”, — написав міністр.
Кулеба повідомив, що літак із Орєшніковим вже летить до Києва. “Український паспорт = захист Української держави”, — резюмував очільник МЗС.