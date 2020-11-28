Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину - МИД

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40442 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60712 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73493 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86634 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112000 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113888 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126045 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156145 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину - МИД

Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину - МИД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинец Михаил Орешников, которого Россия пыталась задержать при помощи Интерпола, возвращается в Киев. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать”, — написал министр.

Кулеба сообщил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев. “Украинский паспорт = защита Украинского государства”, — резюмировал глава МИД.

Напомним, как стало известно ранее, гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова в Индонезии задержали на запрос России. Позже в МИД рассказали подробности ситуации.

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