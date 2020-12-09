Двое украинцев вернулись с трехлетнего плена в Ираке: Зеленский отреагировал

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное завершение работы по освобождению двух украинцев - Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили в Ираке три года назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.