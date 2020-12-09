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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
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Двое украинцев вернулись с трехлетнего плена в Ираке: Зеленский отреагировал

Двое украинцев вернулись с трехлетнего плена в Ираке: Зеленский отреагировал

Киев  •  УНН

 • 13466 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное завершение работы по освобождению двух украинцев - Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили в Ираке три года назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал - мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения украинцев.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поздравил близких и родных людей вернувшихся граждан.

"Хочу еще раз заверить всех - украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен и так будет всегда. В какую бы беду в какой бы части мира не попал человек. Это один из базовых принципов политики Президента Зеленского. Это одна из ключевых задач, которые я ставлю украинским дипломатам", - добавил Кулеба.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что предпосылкой для возвращения украинцев была длительная работа.

"Я очень благодарна за то, что накануне международного Дня по правам человека это произошло. Это напоминание всем другим нашим гражданам и их семьям, которые находятся еще в плену, в любом государстве, в том числе - российском плену и на оккупированных частях нашей страны - это Донецкая, Луганская и мой родной Крым, возврат возможен и обязательно произойдет. И поэтому ждем всех дома", - отметила Людмила Денисова.

Как сообщал УНН, задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину.

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