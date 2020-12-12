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У центрі Києва перекинули єврейську ханукію - поліція вже встановила зловмисника

У центрі Києва перекинули єврейську ханукію - поліція вже встановила зловмисника

Київ • УНН

 • 26816 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Контрактовій площі столиці чоловік перекинув один із релігійних символів єврейської громади - ханукію. Наразі поліція встановила особу зловмисника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

“Поліція Києва встановила чоловіка, який скоїв хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади. Нагадаємо, у минулий четвер на Контрактовій площі Києва 36-річний громадянин скоїв хуліганські дії щодо одного з релігійних символів єврейської громади. Сьогодні, 12 грудня, поліція Києва встановила особу зловмисника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіку підготовлено підозру за статтею 161 Кримінального Кодексу - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань. Ця стаття карає за Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями”.

“Справу передано до суду. Правопорушнику загрожує покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого”, - вказано у повідомленні.

Додамо, що відео, на якому видно, як чоловік перевертає ханукію, було оприлюднене на Telegram-каналі Об’єднаної єврейської громади України.

Нагадаємо, 10 грудня Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України з Ханукою.

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