В центре Киева десятки домов остались без отопления и горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В центре Киева 19 домов, 11 ведомств, 2 школы остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтпелоенерго".
"Аварийное повреждения теплосети произошло сегодня, в 15:00 по адресу: ул. Крещатик, 21. На время ремонтных работ без централизованного теплоснабжения и горячей воды осталось 32 здания - 19 жилых домов, 11 ведомств, 2 школы (ул. Лютеранская, Ольгинская, Станиславского, Крещатик, ул. Франко). Наши аварийно-восстановительные бригады уже работают на месте над устранением повреждения и будут работать всю ночь пока не завершат работы. Закончить ремонт теплосети специалисты планируют до 06:00 6 февраля", - говорится в сообщении.
Сразу после завершения работ поставки тепла и горячей воды будет постепенно восстановлено во все здания.
Как сообщал УНН, в Одессе из-за аварийные работы по устранению течи водопровода три района остались без воды .