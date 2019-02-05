В Одесі три райони залишились без води
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Одесі через аварійні роботи по усуненню течі водопроводу три райони залишилися без води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Інфоксводоканала".
"У зв'язку з необхідністю проведення позапланових аварійних робіт по усуненню течі водопроводу за адресою вул. Люстдорфська дорога 17, 5 лютого з 09:00 до 20:00 призупинено роботу насосних станцій "Головна" і "Південна". Тому буде відсутнє водопостачання в Приморському, Київському і Малиновському (крім Ленселища - ред.) районах міста", - йдеться в повідомленні.
У водоканалі відзначили, що не могли відразу приступити до ремонтних робіт прориву водопроводу, який трапився 4 лютого о 12:00, через перешкоди у вигляді рекламного щита, який міг під час земляних робіт обвалитися на проїжджу частину.
"Компанія "Евроборд" не реагувала належним чином на вимоги "Інфоксводоканала" щодо термінового демонтажу рекламної конструкції із зони проходження мереж водопроводу. І тільки завдяки втручанню міської влади вдалося вирішити цю проблему і демонтувати бігборд", - повідомили у водоканалі.
Таким чином, до розкопок "Інфоксводоканал" приступив після 22:00.
За даними водоканалу, станом на 07:00 5 лютого до місця пошкодження дістатися ще не вдалося. Ускладнює ремонтні роботи постійне наповнення розкопки водою, кільцева система водопроводу в місті і той факт, що в цьому місці за всю історію водопроводу ще не було ремонту і розкопок.
Як повідомляв УНН, через ще одну аварію на колекторі Бердянськ залишився без води.