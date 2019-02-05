В Одессе три района остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Одессе из-за аварийных работ по устранению течи водопровода три района остались без воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".
"В связи с необходимостью проведения внеплановых аварийных работ по устранению течи водопровода по адресу ул. Люстдорфская дорога, 17 5 февраля с 09:00 до 20:00 приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная". Поэтому будет отсутствовать водоснабжение в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпоселка - ред.) районах города", - говорится в сообщении.
В водоканале отметили, что не могли сразу приступить к ремонтным работам прорыва водопровода, который случился 4 февраля в 12:00, из-за препятствия в виде рекламного щита, который мог во время земляных работ обвалиться на проезжую часть.
"Компания "Евроборд" не реагировала должным образом на требования "Инфоксводоканала" касательно срочного демонтажа рекламной конструкции из зоны прохождения сетей водопровода. И только благодаря вмешательству городских властей удалось решить эту проблему и демонтировать бигборд", - сообщили в водоканале.
Таким образом, к раскопкам "Инфоксводоканал" приступил после 22:00.
По данным водоканала, по состоянию на 07:00 5 февраля к месту повреждения добраться ещё не удалось. Осложняет ремонтные работы постоянное наполнение раскопки водой, кольцевая система водопровода в городе и тот факт, что в этом месте за всю историю водопровода ещё не было ремонта и раскопок.
Как сообщал УНН, из-за еще одной аварии на коллекторе Бердянск остался без воды.