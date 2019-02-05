У центрі Києва десятки будинків залишилися без опалення і гарячої води

"Аварійне пошкодження тепломережі сталося сьогодні, о 15:00 за адресою: вул. Хрещатик,21. На час ремонтних робіт без централізованого теплопостачання і гарячої води лишилося 32 будівлі – 19 житлових будинків, 11 відомств, 2 школи (вул. Лютеранська, Ольгінська, Станіславського, Хрещатик, пл. І.Франка). Наші аварійно-відновлювальні бригади уже працюють на місці над усуненням пошкодження і будуть працювати всю ніч поки не завершать роботи. Закінчити ремонт тепломережі спеціалісти планують до 06:00 6 лютого", - сказано у повідомлені.

Відразу після завершення робіт постачання тепла і гарячої води буде поступово відновлено в усі будівлі.



Як повідомляв УНН, в Одесі через аварійні роботи по усуненню течі водопроводу три райони залишилися без води.