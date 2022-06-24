В центре Киева арестовали здание "росатома". Стоимость актива составляет 60 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. российский производитель ядерного топлива, подчиняющийся “росатому”, владел зданием в центре Киева за 60 миллионов гривен. Национальная полиция наложила на здание арест, передает УНН.
Детали
Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива — акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации “росатом” государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле.
Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.
Правоохранители провели обыск в здании и на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Напомним
Активы группы компаний российской “Татнефти” переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.