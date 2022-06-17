Активи групи компаній російської "Татнефті" передано АРМА: арештовано 115 об’єктів нерухомого майна

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"Працівники ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ, продовжує досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб", - ідеться в повідомленні.

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Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо

31 травня 2022 року у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони російської федерації.